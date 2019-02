Slachtoffer schietpartij niet in levensgevaar

Een 43-jarige man is woensdagavond laat gewond geraakt bij een schietincident op de George Sliekerkade in de Amsterdamse wijk IJburg. Getuigen zagen twee personen wegrijden op een scooter, meldt de politie. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Een woordvoerster kon niet zeggen of hij een bekende is van de politie.

Bij de meldkamer van de politie kwamen rond 23.30 uur meerdere meldingen binnen dat er harde knallen waren gehoord en dat er een man op straat lag te schreeuwen. Hij bleek gewond en is naar een ziekenhuis vervoerd.

Rechercheurs hebben op de locatie meerdere hulzen gevonden. Het is niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.