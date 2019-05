Slachtoffer schietpartij had eerder ruzie

De 44-jarige man die donderdagavond werd doodgeschoten in de Utrechtse Kanaalstraat, had eerder op de dag ruzie met een andere man in deze wijk. De politie is nog op zoek naar de schutter.

De Utrechter werd rond 21.30 uur neergeschoten. Agenten probeerden hem nog te reanimeren maar dat mocht niet baten. De dader sloeg meteen op de vlucht.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het slachtoffer eerder die dag in de Sumatrastraat ruzie had gekregen met een andere man. Agenten kwamen toen tussenbeide en noteerden de gegevens van de twee. De politie onderzoekt nog of de schietpartij hier mee te maken heeft.

Ook onderzoekt de politie of er een verband bestaat met twee schietpartijen eerder in de week in dezelfde wijk. In de nacht van dinsdag op woensdag werden twee bedrijfspanden beschoten. Tot nu toe is volgens de politie niet gebleken dat deze zaken met de fatale schietpartij te maken hebben. Ook zijn er tot dusver geen verbanden gevonden met eerdere liquidaties.