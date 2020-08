Slachtoffer schietpartij Arnhem overleden

De vrouw die maandag gewond raakte door een schietpartij in Arnhem, is aan haar verwondingen overleden. Het gaat om de 35-jarige bewoonster van het huis waar de schietpartij plaatsvond, aldus de politie.

De politie kreeg maandagavond rond half acht een melding over lawaai in de flat, schrijft de Gelderlander. Agenten troffen de zwaargewonde vrouw aan. Ze moest met behulp van een hoogwerker via het balkon uit de woning worden gehaald. Een grote zoektocht van de politie heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de dader.

De politie onderzoekt nog wat zich precies in de flat heeft afgespeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s.