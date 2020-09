Slachtoffer schietpartij Arnhem ook verdachte

Een 19-jarige Arnhemmer is woensdagavond gewond geraakt bij een schietpartij aan de Oostburgwal in zijn stad. De politie verdenkt hem van openlijke geweldpleging rondom de schietpartij en heeft hem gearresteerd. Een man van 24 jaar was volgens de politie betrokken bij de schietpartij en is ook opgepakt.

De 24-jarige ging er vandoor nadat er schoten waren gelost. Maar hij werd even verderop op straat onwel. Agenten vonden de man en rekenden hem in.

De politie denkt dat er bij het winkelcentrum aan de Oostburgwal is gevochten. De schietpartij was daar mogelijk het gevolg van. De politie heeft diverse auto’s in beslag genomen en zoekt volgens een woordvoerder nog naar meerdere verdachten.