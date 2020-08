De man die vrijdag aan het eind van de middag is neergeschoten in de Steenstraat in het centrum van Arnhem, is een 28-jarige man uit die stad. Dat meldt de politie zaterdag. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het vuurwapengeweld is nog niet bekend.

Na het incident hield de politie de vermoedelijke schutter aan. Het gaat om een 31-jarige Arnhemmer. Het wapen is in beslag genomen.