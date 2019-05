Slachtoffer schietpartij Amsterdam overleden

Een man die donderdagavond werd neergeschoten op de straat Hoptille in Amsterdam-Zuidoost is aan zijn verwondingen overleden. Het 24-jarige slachtoffer werd op straat beschoten en raakte levensgevaarlijk gewond. De politie reanimeerde hem op straat, maar de man overleed later in het ziekenhuis.

Er ging een Burgernet-melding uit met een signalement van twee mogelijke daders, met de waarschuwing om deze mannen niet te benaderen. Een zoekactie naar de twee leverde niets op. De politie zegt nog steeds op zoek te zijn naar verdachten, maar wil geen aantal meer noemen.

Over de achtergrond van de schietpartij en of het slachtoffer bekend was bij de politie, wil een woordvoerder niets zeggen.