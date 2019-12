Slachtoffer schietpartij Almere is 35-jarige Utrechter

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Almere afgelopen zaterdag is een 35-jarige man uit Utrecht. In deze zaak is een 39-jarige man uit Almere aangehouden. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

De man kwam om het leven door een schietpartij in een woning aan het Stadhuisplein. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is aangehouden op basis van de opiumwet. In de woning zijn „opiumgerelateerde spullen” aangetroffen, licht een woordvoerder van de politie toe.

Of de verdachte betrokken is bij de schietpartij, wordt onderzocht. Na de schietpartij zijn meerdere verdachten uit de woning gevlucht. Naar hen wordt gezocht door de politie, die getuigen oproept zich te melden.

De man die werd neergeschoten was in eerste instantie zwaargewond. Een mobiel medisch team rukte uit met een traumahelikopter om hem te helpen. Maar dat mocht niet meer baten, het slachtoffer stierf ter plekke.