Een man is dinsdagochtend overleden nadat hij eerder op de nacht gewond was geraakt door een schietpartij in de binnenstad van Rotterdam. Ook een andere man raakte gewond. De politie heeft zeven mensen aangehouden na het incident in de Gouvernestraat. Agenten hebben daarbij meerdere waarschuwingsschoten gelost.

De politie hield de verdachten aan op het nabijgelegen Heemraadsplein.