Slachtoffer schietincident Amsterdam-Oost overleden

De man die in de nacht van dinsdag op woensdag werd neergeschoten op het Krugerplein in Amsterdam-Oost is aan zijn verwondingen overleden. Volgens de politie was hij 30 jaar oud. Hij stierf donderdag in het ziekenhuis.

In dezelfde nacht arresteerde de politie twee verdachten, Amsterdammers van 21 en 24 jaar oud. Hun betrokkenheid bij het misdrijf wordt nog onderzocht.

De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd en komt graag in contact met mogelijke getuigen. Ook zoekt de politie camerabeelden die mogelijk meer kunnen vertellen, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen.