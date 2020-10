Een man is meerdere malen beschoten op de Hoekenes in Amsterdam. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk twee verdachten zijn rennend gevlucht, meldt de politie.

Het schietincident vond plaats rond 02.00 uur op de kruising van de Hoekenes en de Osdorper Ban in de wijk Osdorp in het westen van Amsterdam. De politie doet ter plekke uitgebreid onderzoek en roept getuigen op zich te melden.