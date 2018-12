De man die zondag in Oost-Souburg overleed nadat hij te water was geraakt, is een 59-jarige Vlissinger. Dat meldt de politie maandag.

Het is onbekend wat er precies is gebeurd, waardoor de man in de vaart, het Kanaal door Walcheren, is beland. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.

Hulpdiensten hadden de man nog proberen te reanimeren, maar hij overleed kort nadat hij uit het water was gehaald.