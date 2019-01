„Slachtoffer moord Zwolle had drugs gebruikt”

De overleden man die begin vorig jaar ernstig verminkt in de kruipruimte van het huis van verdachte Mark de G. (41) in Zwolle werd gevonden, had drugs gebruikt. Dat zegt de raadsman van De G. Uit toxicologisch onderzoek blijkt dat het slachtoffer coke had gebruikt. Volgens hem was het drugsgebruik van invloed op zijn dood. Maandag diende een regiezitting in de moordzaak in de rechtbank in Zwolle.

Het lichaam van het 38-jarige slachtoffer werd in februari in de kruipruimte onder het huis van De G. gevonden. Het was in stukken gehakt en in plastic gewikkeld. Volgens de verdediging vertoonde het slachtoffer vlak voor zijn dood paranoïde gedrag. Hij zou een wapen in de woning van de verdachte hebben gevonden en dat op zijn eigen hoofd hebben gericht, waarna het wapen afging.

Maandag werd duidelijk dat de afwikkeling van deze strafzaak vertraagd is door de zogeheten ‘kwartetmoord’ in Enschede. Op 13 november vorig jaar werden vier lichamen in een pand in deze stad gevonden. Tachtig rechercheurs werden op deze zaak gezet. Hierdoor had de politie in Overijssel minder capaciteit om zich met de Zwolse zaak bezig te houden. De verwachting was dat het onderzoek afgelopen oktober al afgerond zou zijn. Het Openbaar Ministerie denkt nu in februari klaar te zijn.

De G., die eerder verklaarde dat het slachtoffer door een ongeluk is omgekomen, was maandag zitting aanwezig, maar gaf geen toelichting.

Op 27 april is de verwachte inhoudelijke zitting.