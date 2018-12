De politie heeft vrijdagmiddag in een woning in Amersfoort een dode vrouw gevonden. Ze is het slachtoffer van een misdrijf. Agenten arresteerden een man die in het huis aanwezig was. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Vermoedelijk ligt het motief in de relationele sfeer, aldus een politiewoordvoerster.

Het lichaam werd vrijdagmiddag gevonden na een melding. De politie wil verder geen informatie verstrekken over de zaak.