Slachtoffer medische misser Cullen overleden

Adrienne Cullen, bekend geworden vanwege haar strijd voor openheid rond medische fouten in Nederland, is maandag overleden. NRC meldt dat.

In 2011 kwamen de resultaten van een weefselonderzoek, waaruit bleek dat Adrienne Cullen baarmoederhalskanker had, niet bij haar arts Huub van der Vaart in het UMC terecht. Pas twee jaar later kwam de fout aan het licht, maar toen had de kanker zich al fataal uitgezaaid.

Vervolgens stapelde het ziekenhuis fout op fout. Excuses bleven achterwege, er werd geen onderzoek ingesteld naar wat fout was gegaan en advocaten bepaalden wat er werd gecommuniceerd. In april gaf Cullen een lezing er over, samen met de medici die haar in de tijd van die misser behandelden.

Volgens NRC is de Iers-Nederlandse Cullen op 58-jarige leeftijd overleden aan uitgezaaide baarmoederhalskanker.