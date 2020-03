Slachtoffer luchtaanval eist 2,3 miljoen dollar van Nederland

Een burgerslachtoffer van een Nederlands bombardement in Irak heeft de Staat aansprakelijk gesteld. De 61-jarige Irakees Basim Razzo eist 2,3 miljoen dollar (omgerekend ruim 2 miljoen euro) van Nederland vanwege het overlijden van vier familieleden, de vernietiging van zijn huis en de ernstige verwondingen die hij zelf opliep.

Dat bevestigt zijn advocaat Liesbeth Zegveld na berichtgeving in NRC. Het gaat om een luchtaanval in september 2015 op een villawijk in Mosul. Razzo wil smartengeld voor het doden van zijn vrouw, dochter, broer en neef, blijkt uit de brief die Zegveld aan Defensieminister Ank Bijleveld heeft gestuurd. De materiële schade die hij wil verhalen bestaan naast de kosten van het huis en de auto uit medische kosten voor zijn operaties en behandeling en inkomsten die hij misloopt vanwege zijn letsel.