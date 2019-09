Slachtoffer liquidatie is raadsman kroongetuige

Het slachtoffer van de liquidatie woensdagochtend in Amsterdam is advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Dat meldt de politie.

Het schietincident had iets na 07.30 uur plaats aan de Imstenrade in Buitenveldert. De schutter is te voet gevlucht richting de Van Boshuizenstraat, aldus de politie. Het 44-jarige slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De politie is vanwege het fatale schietincident op zoek naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1.75 meter. Hij is zwart gekleed, met een hoodie, staat in een melding op Burgernet. Wie denkt de verdachte te hebben gezien, mag 112 bellen.