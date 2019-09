Het slachtoffer van de liquidatie woensdagochtend in Amsterdam is advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Dat melden betrouwbare bronnen. De politie zegt deze berichten ook te hebben vernomen, maar kan dit nog niet bevestigen. „We doen er onderzoek naar”, aldus een politiewoordvoerder.

Het schietincident had plaats aan de Imstenrade in Buitenveldert. De schutter is te voet gevlucht, meldt de politie.