Slachtoffer liet treinstel zelf exploderen

De man die zondag om het leven kwam bij een explosie in een treinstel op een rangeerterrein in Nijmegen, heeft de knal zelf veroorzaakt. Omwonenden hoeven niet bang te zijn dat andere afgeschreven treinstellen op dat terrein vanzelf zouden kunnen exploderen. Dat zegt de politie, die het onderzoek naar de explosie maandag heeft afgesloten.

Hoe de man het treinstel heeft laten ontploffen wil de politie niet zeggen, maar de knal was geen ongeluk. Bij de ontploffing was niemand anders betrokken en er is geen misdrijf in het spel. De explosie had volgens de politie „letterlijk grote impact”. De brokstukken van de ontplofte wagon belandden tot wel honderd meter verder op straat en op balkons en in tuinen van aangrenzende appartementen. Tot in de wijde omtrek trilden de ramen in de sponningen.

Op het afgesloten rangeerterrein staat een groep door de NS afgeschreven treinen die verkocht zijn aan het buitenland. Buurtbewoners vertelden aan Omroep Gelderland dat er ’s avonds wel eens mensen rondzwerven op het terrein.