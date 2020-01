Slachtoffer fatale steekpartij Den Haag werd vastgehouden

De 20-jarige man die in december werd doodgestoken in Den Haag werd vastgehouden terwijl op hem werd ingestoken. Meerdere personen zijn daarna de wijk in gevlucht, maakte de politie dinsdag bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De politie onderzoekt of een eerdere ruzie bij de Haagse Hogeschool de aanleiding kan zijn geweest voor de fatale steekpartij. Voor het incident zitten drie verdachten vast, twee van negentien jaar en een van zestien.

De politie werkt met 25 rechercheurs aan deze zaak. Getuigen van de dodelijke steekpartij 21 december op de hoek van de Goudriaankade en de Rijswijkseweg worden opgeroepen zich te melden.