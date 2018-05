Slachtoffer fatale schietpartij is 19-jarige

Het slachtoffer van een dodelijke schietpartij in Amsterdam op woensdagavond, is volgens de politie een 19-jarige man. Het schietincident vond laat op de avond plaats op de Krootstraat in Amsterdam-Zuidoost. Kort erna werd het slachtoffer door de politie aangetroffen in een auto. De agenten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren.

Door de schietpartij raakte ook een 29-jarige Amsterdammer gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. In de zaak werden twee mannen verdachten aangehouden. Ze komen uit Amsterdam en zijn 22 en 23 jaar.

Volgens de politie zijn ook schoten gelost op een wegrijdende auto. Die is later teruggevonden in de wijk IJburg en onderzocht door de politie. „Vooralsnog lijkt deze auto niets met het incident te maken te hebben”, aldus de politie.