Slachtoffer explosie Terborg buiten levensgevaar

Het 6-jarige meisje dat zondag zwaargewond raakte door een explosie in een woning in het Achterhoekse Terborg, is buiten levensgevaar. Dat laat de gemeente Oude IJsselstreek, waar Terborg bij hoort, maandag weten. Het kind ligt nog wel in het ziekenhuis.

De explosie ontstond volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland door een defect in een kachel in de woning. De ouders van het meisje raakten ook gewond door de ontploffing, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De bovenwoning heeft door de explosie grote schade opgelopen. Het pand is volgens de brandweer wel stabiel, maar door een groot gat in de gevel onbewoonbaar. Voor het gezin is vervangende huisvesting geregeld.