De bewoner die zondag in Slenaken ernstig gewond raakte nadat in zijn huis een uitslaande brand was ontstaan, is donderdag overleden aan zijn verwondingen.

Het vuur brak door nog onbekende oorzaak uit in de vrijstaande woning aan de Oude Maastrichterweg in de Limburgse plaats. Behalve drie politieagenten probeerde onder anderen de vrouw van de bewoner het slachtoffer te redden.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Drie omliggende woningen die direct in die rook lagen werden ontruimd.