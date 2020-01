Slachtoffer auto in Nieuwe Maas was vrouw uit Oekraïne

Het lichaam dat op 23 december in een auto in de Nieuwe Maas in Rotterdam is gevonden was van een 36-jarige vrouw uit Oekraïne die al langere tijd in Rotterdam woonde, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De 38-jarige Nederlandse man die is opgepakt in de zaak wordt verdacht van moord of doodslag. Zijn voorarrest is met negentig dagen verlengd.

De man kon zondag 22 december zelf uit de auto komen. Hij werd onderkoeld en met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. De man werd aangehouden nadat hij had gezegd dat er mogelijk nog een persoon in de auto zat.

Op 23 december werd de auto uit het water gehaald. Het lichaam van de 36-jarige vrouw zat op de bijrijdersstoel.