Slachtoffer aanslag Utrecht uit ziekenhuis

Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein die een week geleden gewond raakte bij de aanslag in een tram in Utrecht is maandag uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde nieuwssite nu.nl dinsdag.

Ze zal thuis verder aan haar herstel werken, liet haar advocaat weten. „Zij dankt een ieder voor de door haar ontvangen steun, in welke vorm ook”, aldus de raadsman. De pers wordt opgeroepen haar niet te benaderen en haar privacy te respecteren. Verdachte T. opende vorige week het vuur in de tram, met drie doden en diverse gewonden als gevolg.