Slachthuis Vion in Groenlo per direct dicht vanwege corona

Een slachthuis in Groenlo van slachter en vleesverwerker Vion is per direct gesloten vanwege een uitbraak van het nieuwe coronavirus, bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Van de 212 geteste medewerkers zijn er 45 positief getest op het longvirus.

„Wij kregen van de GGD bericht over de testuitslagen”, meldt een woordvoerder van de NVWA. „Daarop hebben wij onze dierenartsen ter plaatse de opdracht gegeven om het werk neer te leggen. Zij zijn daar om toe te zien op de naleving van regels omtrent dierenwelzijn en voedselveiligheid. Als zij niet aanwezig zijn, kan er niet geslacht worden en ligt het bedrijf dus stil.”

De NVWA heeft melding gedaan bij de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie). Die houdt de situatie bij het Achterhoekse abattoir samen met de GGD in de gaten.