Slachthuis Van Rooi Meat tot 2 juni dicht om coronabesmettingen

Slachthuis Van Rooi Meat in Helmond moet op last van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot 2 juni dichtblijven, nadat opnieuw medewerkers positief testten op het coronavirus. Dat maakte de Veiligheidsregio in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.

De GGD Brabant-Zuidoost testte de afgelopen week 130 van de circa 1700 personeelsleden van Van Rooi Meat bij wijze van steekproef. Donderdagavond werd bekend dat 21 van hen besmet zijn, meldt de Veiligheidsregio.

Eerder deze week testten drie andere mensen binnen het bedrijf al positief. Zij behoorden tot een groep van 43 mensen, onder wie NVWA-dierenartsen en hun assistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), die afgelopen weekend zijn getest.

„Deze testresultaten geven aan dat het risico bestaat dat het betreffende bedrijf een brandhaard van de verspreiding van Corona is of op korte termijn kan worden”, stelt de Veiligheidsregio in een verklaring over het besluit het slachthuis te sluiten.

De besmette personeelsleden worden vrijdagochtend op de hoogte gebracht. Zij en hun huisgenoten moeten twee weken in quarantaine, aldus de Veiligheidsregio. Een hotel in de buurt is daarvoor beschikbaar gesteld.

De NVWA en KDS laten hun personeel uit voorzorg de komende dagen geen werkzaamheden verrichten bij het vleesverwerkingsbedrijf. Zowel voor hen als voor medewerkers van Van Rooi Meat geldt volgens de Veiligheidsregio dat zij pas weer aan het werk kunnen als het veilig is.