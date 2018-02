Slachthuis in vogelgriepgebied kan weer open

Een slachthuis in het door vogelgriep getroffen gebied rond het Groningse Oldekerk kan onder voorwaarden weer opstarten. Zo kan alleen pluimvee van buiten het vogelgriepgebied via een aangewezen route worden aangevoerd en moeten de dieren nog dezelfde dag worden geslacht, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het Groningse Oldekerk werd zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Slachterij Storteboom ligt net aan de rand van het gebied waarvoor een vervoersverbod werd ingesteld. Bij overige bedrijven in het gebied is geen vogelgriep aangetroffen, laat een woordvoerder van de NVWA weten. Volgens de NVWA is het daarom veterinair verantwoord om onder voorwaarden de slachterij toestemming te geven weer te kunnen slachten.

De maatregelen die vanwege de vastgestelde vogelgriep verder zijn aangekondigd, blijven van kracht.