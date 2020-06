Slachthuis Helmond mag weer volledig open

Het slachthuis van het bedrijf Van Rooi Meat in Helmond mag weer op normale capaciteit gaan werken. De Veiligheidsregio heeft groen licht gegeven voor de herstart van het abattoir, dat op 28 mei moest sluiten nadat medewerkers positief waren getest op het coronavirus. Toen vervolgens bij een steekproef 17 procent van tweehonderd medewerkers positief testte, besloot de Veiligheidsregio het bedrijf langer dicht te houden.

Vorige week mocht het slachthuis met een testgroep de productie hervatten. Omdat die proef goed is verlopen, is toestemming gegeven om het bedrijfsproces weer helemaal op te starten, zodat in de loop van deze week de normale capaciteit weer wordt benut.

Volgens de Veiligheidsregio heeft Van Rooi Meat aangetoond dat het bedrijf aan alle veiligheidsmaatregelen voldoet, ook als het bijvoorbeeld gaat om het vervoer van medewerkers en hun woonomstandigheden. De GGD en de Veiligheidsregio blijven wel controleren of alle afspraken worden nageleefd.