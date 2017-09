Slachthuis dicht na zware dierenmishandeling

De Belgische minister Ben Weyts (Dierenwelzijn) heeft het ‘gruwelslachthuis’ in het Vlaamse Izegem dinsdag onmiddellijk gesloten. Dat gebeurde nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights dinsdag met schokkende verborgen camerabeelden van dierenmishandeling naar buiten was gekomen bij het slachthuis voor runderen van de groep Verbist.

De gruwelijke beelden waren voor supermarktketen Delhaize reden om de samenwerking met het slachthuis direct stop te zetten. Ook branchegenoot Colruyt besloot om de bestellingen „on hold” te zetten. De Nederlandse groothandel Makro - volgens Animal Rights een belangrijke afnemer van Verbist - was dinsdag onbereikbaar voor commentaar. Zaakvoerder Louis Verbist heeft alle beschuldigingen ontkend. „Er wordt bij ons op een correcte manier geslacht en zieke dieren komen er niet in”, zei hij.

Op beelden genomen met verborgen camera’s is echter onder meer te zien hoe werknemers runderen hardhandig bewerken met een stok om de dieren een box in te jagen waar ze worden doodgeschoten. De stok wordt op gevoelige delen van het lichaam, waaronder de anus, van de dieren gestoten. Ook worden systematisch elektrische schokken toegediend op de runderen, iets wat verboden is.

Tweede Kamerleden walgen van de Belgische misstanden. „Het is verschrikkelijk dat wij, om een goedkoop stukje vlees te eten, dit dieren aandoen. Ook in Nederland vinden vele misstanden plaats”, zei Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Rik Grashoff van GroenLinks wil dat er voorlopig geen vlees van Belgische slachthuizen meer wordt geïmporteerd. Ook PVV’er Dion Graus is woedend. „In een kerker op water en brood zou nog te veel luxe zijn voor dit soort hufters”, twittert hij.

Eerder dit jaar moest een slachthuis voor varkens in het Belgische Tielt een maand dicht nadat Animal Rights er met undercoverbeelden grove misstanden aan het licht had gebracht. De varkens daar werden geschopt, geslagen en bij volle bewustzijn verdronken in een heetwaterbad. Het bedrijf kreeg na het invoeren van allerlei maatregelen een tweede kans en heropende in april.