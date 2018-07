Slaaptips voor een tropische nacht

Urenlang liggen woelen en bovenmatig zweten. De tropische temperaturen gaan voor menigeen ten koste van een goede nachtrust.

Werknemers die na een prima nachtrust fris en uitgerust op het werk verschijnen. In deze tropische dagen vormen ze waarschijnlijk een uitzondering. De nacht van donderdag op vrijdag staat te boek als een officiële tropennacht, maar ook de warmste nacht ooit gemeten. In De Bilt werd het niet koeler dan 23,6 graden. In Deelen (Gelderland) was het aan het einde van de nacht zelfs 24,6 graden.

Meteorologen spreken van een tropennacht als de temperatuur op het koudste moment op 20,0 graden of hoger is uitgekomen. Volgens Weeronline stond het vorige record voor de minimumtemperatuur in De Bilt –het hoofdmeetstation in ons land– op 20,8 graden en dat was op 9 augustus 2004. Weeronline stelt dat het warmterecord komende nacht mogelijk opnieuw wordt verbroken.

Bij slechts weinig mensen hebben de extreme temperaturen geen invloed op hun nachtrust, vermoedt Arthur Kurvers, neuroloog en somnoloog bij het Slaapcentrum van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. „We zitten zo in elkaar dat we het gemakkelijkste in slaap vallen bij ongeveer 18 graden Celsius. Als de temperatuur daar flink boven ligt, zullen de meesten mensen daar hinder van ondervinden.”

Dit heeft, zegt Kurvers, alles te maken met de biologische klok die het lichaam aanstuurt. „Daarbij spelen allerlei processen een rol, waaronder de lichaamstemperatuur. Normaal gesproken koelt je lichaam iets af voordat je ’s avonds in slaap valt en gedurende de nacht. Als de omgeving heel warm is, gebeurt dat minder makkelijk. Bij extreme warmte raakt onze bioritme in de war.”

Met onder meer airconditioningsystemen of ventilatoren in de slaapkamer proberen mensen de hitte te bestrijden. Door de aanhoudende warmte zijn de apparaten bij menige elektronicazaak inmiddels uitverkocht, zo bleek donderdag.

Kurvers noemt de ventilator een prima middel om de nachtrust te bevorderen (zie ”Slaaptips bij extreme warmte”). Eventuele nadelen hiervan wegen niet op tegen de voordelen, zegt de neuroloog. „Je kunt natuurlijk overal beren op de weg zien. Natuurlijk maakt een ventilator geluid en de lucht die hij in je gezicht blaast zou je wakker kunnen prikkelen. Maar een voordeel is weer dat muggen er een hekel aan hebben en dus uit je buurt blijven.”

Korter lontje

Hoe langer de hoge temperaturen aanhouden, hoe meer de gevolgen merkbaar worden. Kurvers: „Slapeloosheid kan effect hebben op de gemoedstoestand. Mensen die langere tijd last hebben van slapeloosheid kunnen sneller geagiteerd raken, een korter lontje hebben en wat somberder zijn.”

Dergelijke effecten wil de neuroloog echter niet dramatiseren. „Als iedereen er rekening mee houdt dat we allemaal een beetje oververhit zijn en daardoor een korter lontje kunnen hebben, maak ik me daar voorlopig geen zorgen over.”

Slaaptips bij extreme warmte

Wat bevordert de slaap tijdens warme nachten en wat belemmert juist een goede nachtrust? Zes tips van neuroloog Arthur Kurvers.

1. Houd de slaapkamer zo koel mogelijk: overdag ramen en gordijnen dicht.

2. Gebruik airconditioning of een ventilator.

3. Neem voordat je naar bed gaat een warme douche of warm bad. Daardoor gaan je bloedvaten openstaan en geeft je lichaam makkelijker hitte af.

4. Drink voordat je naar bed gaat een glas koud water.

5. Gebruik geen slaapmedicatie vanwege de hitte. Dat geeft op langere termijn negatieve gevolgen, waaronder afhankelijkheid.

6. Van oudsher wordt alcohol gebruikt als ‘slaapmutsje’, maar de slaapkwaliteit wordt er juist slechter van.