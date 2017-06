De situatie voor de PvdA is „niet veranderd” nu de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 met GroenLinks maandag zijn mislukt. Dat heeft PvdA-leider Lodewijk Asscher dinsdag gezegd. Hij heeft steeds volgehouden dat de PvdA na de enorme verkiezingsnederlaag niet mee wil regeren en dus niet beschikbaar is voor onderhandelingen over een coalitie.