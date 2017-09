„Situatie St. Maarten nog onduidelijk”

Het is nog niet duidelijk of op het Nederlandse deel van Sint Maarten dodelijke slachtoffers zijn gevallen door orkaan Irma. „We kunnen er nu nog geen niks zinnigs over zeggen. Je houdt je hart vast als je de schade ziet, maar we weten het nog niet”, zei minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) donderdagochtend tegen de NOS. In het Franse deel zijn wel zeker zes doden gevallen.

Mensen van Defensie zijn druk bezig om te helpen en om een beeld te krijgen van de schade op Sint Maarten. Het vliegveld op het eiland is nu niet bereikbaar. Er wordt volgens Plasterk alles in het werk gesteld om het vliegveld weer bereikbaar te maken, eerst voor helikopters en kleinere vliegtuigen.

Het is de bedoeling dat vrijdag een eerste groot vliegtuig met extra hulpmiddelen naar Sint Maarten kan. „We hopen er een vliegtuig te kunnen krijgen omdat er zaterdag nog een orkaan wordt verwacht. De zwaarte daarvan zal naar verwachting minder zijn, maar de ervaring leert dat het juist veel schade kan toebrengen omdat mensen weer naar buiten gaan en dingen niet meer goed vast zitten. Het is dan echt oppassen geblazen.”