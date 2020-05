Situatie op perron Amsterdam CS richting Zandvoort weer rustig

Op het perron op station Amsterdam CS waar de treinen naar Zandvoort vertrekken is het zaterdag rond 17.00 uur weer rustig. Eerder op de dag greep de politie in samenspraak met de NS in omdat veel te veel mensen die treinen wilden nemen. De toegang naar het perron werd beperkt maar later in de middag was dat niet meer nodig.

„Er komen meer mensen dan in de trein kunnen”, zei een NS-woordvoerder eerder zaterdag. Voorkomen moest worden dat het op het perron en in de trein veel te druk werd. Mensen konden niet meer de benodigde afstand van elkaar houden.

Alle mensen die nu in Zandvoort zijn, moeten ook weer terug naar huis, maar de ervaring leert dat nooit iedereen tegelijk weer terugkeert, zegt de NS-woordvoerder. Voor de zekerheid staat men op station Zandvoort wel paraat om ook daar de toestroom in verantwoorde banen te leiden.