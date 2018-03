„Situatie in Schagen onder controle”

In Schagen zijn mensen gewond geraakt in een uitgaansgelegenheid. Op de tweede etage van de discotheek raakten mensen in de verdrukking, een persoon werd onwel en er ontstond paniek. De situatie was rond 20.00 uur onder controle, meldde de veiligheidsregio

In eerste instantie meldde de zegsman dat er tien tot vijftien mensen gewond waren geraakt.

Volgens de Veiligheidsregio waren er te veel mensen te dicht bij elkaar in een deel van de club. Waardoor dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Een persoon werd met pijn op de borst naar een ziekenhuis gebracht, de anderen zijn buiten opgevangen. Zij waren vooral bevangen door emotie. Het is niet bekend hoeveel mensen binnen waren.

In Schagen zijn woensdag veel mensen op de been in verband met het Paasvee, een jaarlijks feest met onder meer een veetentoonstelling.