Situatie in Duindorp is ‘beheersbaar’

De politie is maandagavond opnieuw zichtbaar aanwezig in de Haagse wijk Duindorp, nadat er vorige week onlusten waren uitgebroken. De situatie is „beheersbaar”, aldus een woordvoerster.

Ze kon geen nadere details geven en kon ook niet zeggen of er nog veel volk op de been was.

De overlast vond vorige week vooral plaats in de omgeving van het Tesselseplein. Een groep jongeren stichtte op meerdere avonden brand en er werden vernielingen aangericht. Ook werden politievoertuigen bekogeld.

Zondag waren er volgens de politie geen noemenswaardige incidenten.