‘Situatie gevangenis op Sint-Maarten steeds slechter’

PHILIPSBURG (ANP)- De situatie in de Pointe Blanche-gevangenis op Sint-Maarten blijft verslechteren. Dat heeft de Raad van Rechtshandhaving dinsdag laten weten.

Daarbij gaat het volgens de raad om de algehele slechte staat van de gevangenis. Gedetineerden verblijven al lange tijd „beneden de minimumstandaard”, meldt de raad. Verder is de leefruimte per gedetineerde te beperkt en zitten mensen te lang in de politiecel.

Klachten over de oude en verwaarloosde gevangenis zijn er al lang. Gevangenen legden in oktober en november nog het werk neer dat ze in de gevangenis doen, uit protest tegen de slechte situatie. Daarbij noemden ze onder meer volle cellen, ongedierte, lekkend regenwater en onhygiënische omstandigheden.

Volgens de raad blijft de opvolging van de meeste aanbevelingen van zowel de raad als die van het Europees Comité voor de voorkoming van foltering en onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (CPT) steeds achterwege. Daarom dringt de raad bij de minister van Justitie van Sint-Maarten erop aan de aanbevelingen snel uit te voeren.