Site herenigt ouders en adoptiekinderen Haïti

Adoptiekinderen uit Haïti en hun biologische ouders die soms al vele jaren naar elkaar op zoek zijn, kunnen voortaan terecht op een speciale website, die is gekoppeld aan een DNA-databank. Initiatiefnemer Judy Aubrain is zelf geadopteerd toen hij tien jaar was.

Toen hij meer te weten wilde komen over zijn afkomst, ontdekte Aubrain dat fraude was gepleegd met zijn identiteit. Dat is met veel meer kinderen gebeurd. „Van een grote groep mensen in Haïti zijn kinderen gestolen en beschikbaar gesteld voor adoptie”, aldus Plan Kiskeya, de organisatie die de website heeft gemaakt. Kiskeya is een andere naam voor Haïti, afgeleid van het inheemse Quisqueya.

Op plankiskeya.com kunnen ouders en kinderen zich registreren. Vrijwilligers in Haïti helpen mensen daarbij. Afgestaan DNA kan worden vergeleken met het erfelijk materiaal van alle anderen in de databank. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een ver familielid wordt gevonden, waarmee de kans op hereniging toeneemt.

De initiatiefnemers richten zich op Haïti, maar ze denken dat hun aanpak ook goed zou kunnen werken voor ouders en adoptiekinderen uit andere landen die naar elkaar op zoek zijn.