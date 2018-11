Site geeft ggz-patiënt inzicht in behandeling

Mensen met psychische klachten die op zoek zijn naar de juiste behandeling en behandelaar, moeten gemakkelijker de juiste informatie daarover kunnen krijgen en een psychiater of psycholoog in de buurt kunnen vinden. Daarom lanceert een samenwerkingsverband met daarin onder meer zorgverzekeraars en de ggz-sector donderdag de website kiezenindeggz.nl.

Patiënten, maar ook verwijzers zoals huisartsen, kunnen op de website terecht voor onder meer wachttijden per ggz-aanbieder en de hoogte van de vergoeding voor een behandeling. De bedoeling van de site is dat mensen die op zoek zijn naar therapie meer inzicht en houvast krijgen en dat de transparantie van de geestelijke gezondheidszorg ermee wordt vergroot, aldus in de initiatiefnemers.

Onderzoek wijst uit dat de wachttijden voor mensen met autisme, trauma’s of persoonlijkheidsstoornissen en voor mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening veel te lang is. „De website maakt mensen sterker in hun zoektocht naar zorg en geeft ze informatie over wachttijden en aanbod per behandelaar, waardoor ze beter in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld hun verwijzer”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid over de nieuwe website.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ook een van de partners in het samenwerkingsverband. Blokhuis: „Het is heel naar als iemand in geestelijke nood maanden op een behandeling moet wachten. Lang wachten betekent dat de problemen zich opstapelen; baanverlies, schulden, relatieproblemen.” Volgens de initiatiefnemers kunnen patiënten nu vaak hun weg niet vinden in het „oerwoud van verschillende informatiesites in de geestelijke gezondheidszorg”.