Siriz verlaat Platform Zorg voor Leven

Hulporganisatie Siriz maakt niet langer deel uit van het Platform Zorg voor Leven.

Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Siriz zal daardoor ook geen aandeel meer hebben in de Week van het Leven. Dit initiatief, in het leven geroepen door oud-NPV-directeur Esmé Wiegman, werd vorig jaar voor de derde keer georganiseerd.

Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk spreekt in een reactie van een „pijnlijk, maar noodzakelijk” besluit. „Een meerderheid van de Tweede Kamer stelt onze hulpverlening ter discussie als Siriz in maatschappelijke uitingen, zoals voorlichting of campagnes, eenzijdig pleit voor één oplossingsrichting bij onbedoelde zwangerschap. Dat zou onze keuzehulp niet meer objectief maar sturend maken. Daardoor brachten de teksten op de website van het platform ons én het hele platform in een vervelende spagaat.”

Zoutendijk noemt het „niet realistisch” om van de overige partners van het platform te vragen bij elke uiting rekening te houden met het risico dat er weer een discussie losbarst over de bekostiging van Siriz. „Dus hebben we besloten het elkaar niet te moeilijk te maken.” Ook de VBOK zal niet meer in het platform vertegenwoordigd zijn. Zoutendijk: „Sinds vorig jaar hebben we Siriz en de VBOK uit efficiencyoogpunt meer in elkaar geschoven. Door het in één keer zo te doen, voorkomen we dat de aanwezigheid van de VBOK in het platform het volgende twistpunt in de Tweede Kamer wordt.”

Platformvoorzitter en NPV-directeur Diederik van Dijk zegt desgevraagd te begrijpen in welke „onmogelijke spagaat” Siriz is beland. „Siriz en de VBOK hebben de deelnemende organisaties aan het platform tijdens de bestuursvergadering in februari gemeld dat zij het platform zouden verlaten. Uiteraard had dat te maken met de politieke hetze die tegen hen werd gevoerd. Hun vertrek is een gevoelig verlies voor de prolifebeweging. Ik betreur dit zeer.”

Het weer op volle sterkte brengen van het platform ziet Van Dijk nu als zijn eerste taak. „De strijd vóór het leven is onverminderd belangrijk.” De NPV versterkt momenteel haar afdeling beleidsbeïnvloeding, „zodat het geluid voor het leven in de samenleving niet verzwakt.”