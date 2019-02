Siriz bereidt zich voor op reorganisatie

„Achterban, uw steun is harder nodig dan ooit.” Dat is de strekking van de contributiebrief die bestuursvoorzitter Marjan Haak deze week aan alle VBOK-leden stuurde. Waarom?

Het zijn woelige tijden voor de VBOK en vooral voor het aan de vereniging gelieerde Siriz dat hulp biedt bij onbedoelde zwangerschappen. Na kritiek van de Algemene Rekenkamer nam het kabinet de subsidieregels voor de zogenaamde keuzehulporganisaties op de schop. Een Kamermeerderheid neigde er vervolgens naar om Siriz, na allerlei tendentieuze mediapublicaties, buiten de nieuwe verdeling van de subsidiegelden te houden. Uiteindelijk streken VVD en D66 met de hand over het hart. Vooralsnog maakt Siriz aanspraak op een subsidiecontract.

Maar, zo schrijft Haak, evenwel zal de subsidie in 2019 „drastisch verminderen.” Reorganisaties bij VBOK en Siriz zijn daarom onvermijdelijk. De bestuursvoorzitter, die overigens voorlopig moet terugtreden vanwege haar nieuwe, tijdelijke aanstelling als wethouder van Almere, doet een duidelijke toezegging: „De VBOK blijft actief deelnemen aan de maatschappelijke discussie over het terugdringen van onbedoelde zwangerschappen en de hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt.”

„Onze instellingssubsidie voor preventie van ruim een half miljoen euro is komen te vervallen”, benadrukte bestuurder Ronald Zoutendijk van Siriz woensdag desgevraagd. „In plaats daarvan komt er een stimuleringsbudget, maar over de details daarvan hebben wij nog geen duidelijkheid.” Ook de instellingssubsidies voor onlinehulp en keuzehulp, bij elkaar een miljoen, zijn beëindigd. Zoutendijk: „Daarvoor in de plaats komt in de loop van 2019 een andere financieringsvorm, maar de te verwachten inkomsten hieruit zullen lager zijn dan het huidige subsidiebedrag.”

Spelen de nieuwe subsidie-eisen die staatssecretaris Blokhuis heeft opgesteld jullie extra parten?

„De doelgroep voor keuzehulp is beperkt. Als landelijk werkzame organisatie kost het ons in verhouding veel tijd en geld om onze cliënten te bereiken. Blokhuis’ eis dat we de keuzehulp niet mogen financieren uit VBOK-donaties maakt dit knelpunt voor Siriz alleen maar nijpender.”

Op het vraag-antwoord-tabblad van de vernieuwde site benadrukt Siriz nog meer dan voorheen dat de hulpverlening niet sturend is. Zo luidt het antwoord op de vraag ”Keurt Siriz abortus af?” dat de maatschappelijk werkers van de instelling professioneel handelen, „zonder oordelen uit te spreken over welke keuze dan ook.”

Is dat niet té voorzichtig, te globaal?

„Nee, want als professionals zijn we ons er onveranderd van bewust dat het essentieel is dat een vrouw zélf een weloverwogen keuze over haar zwangerschap maakt. Inderdaad moeten we er alerter op zijn dat wij de wettelijk vastgelegde keuzevrijheid van de vrouw in onze publicaties wel steeds noemen, naast het respect voor het menselijk leven. Dat de hulpverlening van Siriz beschikbaar blijft voor een vrouw, ook na haar keuze, is evenmin nieuw. Dat kan dus bij bijvoorbeeld de voorbereiding op het ouderschap, of bij het ondergaan en/of verwerken van een abortus.”

Betekent de toezegging van Haak dat het blad Laat Leven gewoon blijft verschijnen en dat de formatie van het VBOK-kenniscentrum zoveel mogelijk op peil blijft?

„Wij zullen onze eigen visie en missie blijven uitdragen, net zoals andere maatschappelijke organisaties dat doen. Wij blijven dus werken aan een klimaat, waarin zij die onbedoeld zwanger zijn geraakt waar nodig daadwerkelijk worden ondersteund. Siriz doet dat in de context van de eerbiediging van het menselijk leven. Wat betreft ons kenniscentrum, we onderzoeken of we deze functie meer draagwijdte kunnen geven door het elders onder te brengen.”

Naar verwachting in de tweede helft van april 2019 zijn de toekomstplannen concreet, aldus Zoutendijk.