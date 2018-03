Sirenes niet af door achterlopende klokken

Dat maandag in delen van Nederland de sirenes niet afgingen, hangt samen met de te langzaam werkende digitale klokken. Dat meldt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), dat gaat over de kwaliteit van het landelijke systeem dat burgers moet waarschuwen bij rampen of grote ongelukken.

De sirenes worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Maar in onder meer delen van Noord-Limburg, Gelderland, Utrecht en Zuid- en Noord-Holland bleven ze stil. IFV zegt dat hard gewerkt wordt aan herstel.

Veel huishoudelijke klokken op bijvoorbeeld ovens en wekkers die op netstroom werken, lopen sinds half januari tot wel zes minuten achter. De oorzaak werd dinsdag duidelijk. Kosovo en Servië vechten via het stroomnet een conflict uit. Binnen Europa gelden afspraken voor het hoogspanningsnet. Dat moet een gemiddelde frequentie hebben van 50 hertz. Kosovo en Servië proberen elkaar onder druk te zetten door hun afgesproken portie stroom sinds half januari niet te leveren. Dat zorgt volgens netbeheerder TenneT voor „een piepkleine dip” in het net, waardoor de digitale klokken gaan achterlopen.

De netbeheerders werken aan een technische oplossing.