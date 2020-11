Sinterklaas komt dit jaar aan in fictieve dorp Zwalk

Sinterklaas komt zaterdag met de stoomboot aan in het fictieve dorp Zwalk. Dat bleek uit de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal van dit jaar.

Voor de komst van de sint is dit jaar gekozen voor een geheime intocht vanwege de coronamaatregelen. Maar deze geheime plek vinden is vrijwel onmogelijk. De optocht vindt namelijk plaats in het fantasiedorp Zwalk.

Matthijs van Nieuwkerk is in de rol gekropen van burgemeester van Zwalk. De kersverse burgemeester van het plaatsje zei dat hij de enige was die instemde met het organiseren van de optocht. Het evenement zal volgens Van Nieuwkerk „Zwalk echt op de kaart zetten”.

Op sociale media wordt over het algemeen positief gereageerd op de aankomstplek van de sint. Zo wordt onder meer geschreven van een „meesterlijke zet” om de intocht op deze manier onbereikbaar te maken voor publiek.