Sinterklaas heel snel door bomvol Apeldoorn

Sinterklaas is zaterdag met een flinke vaart door het bomvolle centrum van Apeldoorn getrokken. Op sociale media klagen veel ouders dat het veel te snel ging of dat ze niet eens in de buurt van de zeer korte route van de sint zijn gekomen.

De gemeente Apeldoorn sloot het Raadhuisplein, het einde van de intocht van Sinterklaas, aan het eind van de ochtend af omdat het daar afgeladen vol was. Daardoor kwamen toeschouwers in de straten naar het plein ook stil te staan. Dat was voor de vele beveiligers reden om mensen niet meer toe te laten langs een flink deel van de route.

Sinterklaas reed in minder dan een halfuur tijd door het centrum van de Gelderse gemeente. De route was zo’n 800 meter.

Apeldoorn schat dat ruim 25.000 mensen de sint hebben ingehaald. De intocht heeft de gemeente ruim 600.000 euro gekost.