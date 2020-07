Sint-Maarten per 1 augustus open voor Amerikanen

Sint-Maarten zal vanaf 1 augustus toeristen uit de Verenigde Staten ontvangen. Dat heeft minister van Toerisme en Economie Ludmilla de Weever woensdag bekendgemaakt. Het gaat volgens haar om een „zeer beperkt vluchtschema” van in totaal tien vluchten per week van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen uit onder meer New York en Florida.

Oorspronkelijk zou Sint-Maarten op 1 juli al opengaan voor Amerikaanse toeristen, maar dat werd uitgesteld vanwege het grote aantal coronabesmettingen in de VS. Vanaf 1 augustus zijn Amerikanen nu welkom, maar ze moeten we een coronatest laten uitvoeren vlak voor ze naar Sint-Maarten vertrekken. Europese en Caribische toeristen zijn welkom sinds 1 juli.

Sint-Maarten heeft in de afgelopen week zo’n veertig extra besmettingen geregistreerd. Het totaal stond woensdag op 47. Als gevolg daarvan zijn mondkapjes sinds dit weekend verplicht gesteld in publieke ruimtes en laat Bonaire vanwege het besmettingsgevaar geen passagiers uit Sint-Maarten meer toe. Nu er ook Amerikanen op het eiland komen sluit het Franse gedeelte van het eiland, Saint Martin, de grenzen met Sint-Maarten.