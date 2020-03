‘Sint Maarten pakt lokale drugscriminaliteit te weinig aan’

Sint Maarten besteedt vooral aandacht aan de bestrijding van de internationale drugshandel aan de grens. Voor de lokale drugscriminaliteit en de gevolgen voor de samenleving is veel te weinig aandacht. Dat zegt de Raad voor de Rechtshandhaving in een rapport dat dinsdag is uitgebracht.

De Raad stelt dat de lokale handel en het gebruik van drugs op Sint Maarten voor ernstige problemen zorgen, zoals: liquidaties en geweld, corruptie en witwaspraktijken, verslaving en psychosociale problematiek, schooluitval en werkloosheid.

In het rapport staan aanbevelingen aan de minister van Justitie om dit te veranderen. Daarbij gaat het onder meer om invoering van nieuwe wetgeving en meer aandacht voor drugspreventie.