Sint Maarten laat toch geen Amerikaanse toeristen toe

Sint Maarten opent toch niet haar grenzen voor toeristen uit Amerika. Dat is dinsdag door de Raad van Ministers besloten. Sint-Maarten zou per 1 juli Amerikaanse toeristen binnenlaten. Dat besluit is nu twee weken uitgesteld.

De beslissing is genomen naar aanleiding van de forse stijging van de coronabesmettingen in de Verenigde Staten. De overheid van Saint Martin, het Franse gedeelte van het eiland, had al aangegeven dat ze de grens met Sint-Maarten zou sluiten zodra Amerikaanse toeristen in Philipsburg zouden landen.

Vanaf 1 juli mogen wel vliegtuigen uit Europa en Canada landen op Sint Maarten. Eerder waren al vluchten uit onder meer Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, Anguilla, St. Barths, Martinique en Guadeloupe toegestaan. Aruba en Curaçao laten per 1 juli ook weer toeristen uit Nederland en andere Europese landen toe. Aruba kondigde eerder aan per 10 juli ook Amerikanen toe te willen laten.