Sint-Maarten bouwt eiland weer op

Sint-Maarten gaat een nieuwe fase in. De fase van acute noodhulp is voorbij, ruim twee weken nadat de allesverwoestende orkaan Irma over het eiland raasde. Nu wordt begonnen met de wederopbouw.

Het leveren van voedsel, water en andere hulp stopt overigens zeker niet, benadrukt Maarten Zomer, commandant van de constructiegenie, onderdeel van de landmacht en gespecialiseerd in de wederopbouw. „De noodhulp nadert nu zijn einde. Het accent verschuift van de acute noodhulp naar herstel en opbouw.”

Donderdag (plaatselijke tijd) zijn de militairen van de landmacht op verschillende plekken op het eiland met zo’n 150 militairen begonnen met herstelwerkzaamheden aan onder meer het ziekenhuis, scholen en diverse bejaardenwoningen. Symbolisch: een groep militairen die tijdens de orkaan op het eiland was, heeft Sint-Maarten donderdag verlaten. „Hun werk is nu gedaan, wij nemen het over.”