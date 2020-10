Sint-Eustatius woensdag naar de stembus

Op Sint-Eustatius wordt komende woensdag een nieuwe Eilandsraad gekozen. In 2018 zette Nederland het lokale bestuur opzij omdat het volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zijn taken verwaarloosde. Nederland benoemde in plaats daarvan een regeringscommissaris op het eiland om het openbaar bestuur weer op orde te krijgen. Dat was de voormalige parlementsvoorzitter van Curaçao, Mike Franco. Sinds februari van dit jaar is het oud-CDA-voorzitter Marnix van Rij.

Met de verkiezingen van 21 oktober krijgt de bevolking van het eiland weer een democratische vertegenwoordiging, maar niet met dezelfde bevoegdheden als voor 2018. Nederland ‘begeleidt’ Sint-Eustatius op de weg terug naar meer democratische verantwoordelijkheid. Dat gebeurt onder meer door het geven van workshops en informatiesessies.

Op het eiland, met zo’n drieduizend inwoners, zijn twee stembureaus. De bevolking wordt opgeroepen vroeg te gaan stemmen om te voorkomen dat er aan het eind van de dag opstoppingen ontstaan. Vanwege de coronamaatregelen moet er ook in de stembureaus afstand worden gehouden en moeten de hygiënemaatregelen worden gevolgd.