„Sint-Eustatius moet weer zelf bestuur kiezen”

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft woensdagmiddag (lokale tijd) op Sint-Eustatius uitgebreid met de bevolking gesproken over zijn besluit om het zittende bestuur opzij te zetten. Hij hield de bevolking voor dat het doel is dat de bewoners uiteindelijk weer hun eigen bestuurders mogen kiezen.

„Democratie is het hoogste goed dat we hebben. Maar als je bent gekozen in de Eilandsraad en je houdt je niet aan de eed om te werken in het belang van de bevolking. Dan moet er iemand zijn die je tot de orde roept. En dat is wat we hebben gedaan”, aldus Knops.

Knops maakte deze week bekend dat hij ingrijpt op het eiland omdat het huidige bestuur de Nederlandse wetten naast zich neerlegt, zich overgeeft aan vriendjespolitiek en intimidatie.

In de zogenaamde town hall meeting waarbij de bevolking vragen stelde, ging het er soms verbaal hard aan toe. Maar Knops bleef bij zijn verhaal dat hij niet anders kon dan het bestuur terzijde te schuiven „in het belang van de bevolking van Sint-Eustatius.”

Hij gaf aan dat de situatie waarin het eiland wordt bestuurd door regeringscommissaris Mike Franco „niet langer zal duren dan noodzakelijk”. Franco is van beroep fysiotherapeut. Als politicus was hij onder meer gedeputeerde voor staatkundige zaken op Curaçao en voorzitter van het parlement van Curaçao.