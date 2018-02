Sint-Eustatius eist dat Knops besluit intrekt

In opdracht van het bestuur van Sint-Eustatius heeft een Amerikaans advocatenkantoor per brief staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) gesommeerd de beslissing in te trekken om de regering van het eiland opzij te zetten. Knops kondigde deze week aan het democratisch gekozen bestuur van het eiland aan de kant te schuiven en een eigen rijkscommissaris aan te stellen.

Daarmee wil hij orde op zaken stellen op het eiland dat een bijzondere gemeente is van Nederland. Knops is woensdag naar het eiland vertrokken.

Volgens Jared Genser van het in Washington DC gevestigde Perseus Strategies is de handelwijze van Nederland een „flagrante schending” van artikel 73 van het handvest van de Verenigde Naties (VN). Ook wijst hij erop dat internationale verdragen, zoals het handvest, de Nederlandse wetten vervangen.

Genser zegt dat de beslissing van Knops niet genomen kan worden zonder overleg te hebben gevoerd met de Eilandsraad. Hij noemt het Nederlandse besluit „een grote democratie onwaardig”.

Het bestuur van Sint-Eustatius had eerder al gezegd het besluit van Knops niet te accepteren en contact te zoeken met internationale advocaten. Ook wordt een stap naar de VN overwogen.

Staatssecretaris Raymond Knops is vandaag aangekomen op Sint-Eustatius. Hij licht daar aan bevolking, bestuurders en eilandsraad het besluit toe om het bestuur op het Caribische eiland over te nemen.